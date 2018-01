Kampf um Fahrgäste: „High Noon“ am Flughafen Wien!

"High Noon" am Flughafen Schwechat: Mitarbeiter von Sicherheitsdiensten klagen immer öfter darüber, dass sie von Mietwagenfahrern beschimpft, angepöbelt und mitunter sogar attackiert werden! Der Grund: Viele Lenker wollen nicht für Parkplätze zahlen, parken in zweiter Spur und behindern so den Verkehr.