Katze ausgesetzt: Polizistin adoptiert Findling

Am vergangenen Donnerstag waren zwei Polizisten der Inspektion Linzer Straße im Zuge ihres Streifendienstes in einem Waldstück in der Nähe der Jubiläumswarte unterwegs. Die Beamten wurden auf einen abgestellten Korb aufmerksam- bei genauerer Betrachtung stellten sie fest, dass sich darin eine Katze befand.