Vater in China wirft neugeborenes Baby in den Müll

Das Baby war in ein Papiersackerl gewickelt und wie ein Stück Müll in einen Container in der chinesischen Stadt Xuanwei geworfen worden - obwohl die Eltern wussten, dass es noch lebte. Doch wie sie laut der Zeitung "Yunnan Daily" der Polizei sagten, hielten sie das Mädchen für "unheilbar", nachdem es nach der zu frühen Geburt "lila-grünlich" angelaufen war. Deshalb beschlossen sie, es in dem öffentlichen Container zu entsorgen.