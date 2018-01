Einbruch in türkisches Generalkonsulat in Salzburg

Mehrere Täter sind am Sonntag gegen 23 Uhr in das türkische Generalkonsulat in Salzburg eingedrungen. Sie öffneten gewaltsames ein Gittertor und gelangten so auf das Areal. Dort demolierten sie Sicherheitskameras sowie eine Glastür. Drei Verdächtige wurden festgenommen, das Motiv der Tat ist unklar.