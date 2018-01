Taxlerin (84) landet mit Pkw mitten in Notaufnahme

Ein Scherbenmeer, verbogenes Metall, kaputte Türen - und ein Mercedes mitten in der Notaufnahme: Dieses Bild hat sich am Dienstagvormittag im Krankenhaus Horn in Niederösterreich geboten. Wie ein Sprecher der Polizei gegenüber krone.at bestätigte, war der Wagen durch die gläsernen Türen der Abteilung für unfallchirurgische Notfälle gekracht und kam im Wartesaal des Spitals zum Stillstand. "Es ist nahezu ein Wunder, dass es nur vier leichter Verletzte gibt", hieß es.