Neuer Riesen-Diamant in Lesotho gefunden

Er ist größer als ein Golfball und nahezu unbezahlbar: In einer Mine im afrikanischen Lesotho ist ein 910 Karat schwerer Rohdiamant gefunden worden. Das an der Londoner Börse notierte Bergbauunternehmen Gem Diamonds berichtete am Montag, er sei vermutlich der fünftgrößte je gefundene Diamant.