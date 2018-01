3:4! ManCity kassiert in Liverpool 1. Saisonpleite

Für City war es auch erst die zweite Pflichtspiel-Niederlage in dieser Saison nach einem 1:2 bei Schachtjor Donezk am 6. Dezember in einem bedeutungslosen Champions-League-Spiel. Unangefochtener Spitzenreiter ist City weiterhin, der Lokalrivale United hat aber immerhin am Montag die Chance, mit einem Heimsieg gegen Stoke City (Kevin Wimmer, Moritz Bauer) bis auf zwölf Zähler auf Rang eins heranzurücken.