EM-Fehlstart! Österreich verliert Auftakt-Krimi

Schade! Österreichs Handballmänner stehen bei der EM in Kroatien schon nach dem Auftaktspiel vor dem Aus. Am Freitag mussten sich Nikola Bilyk und Co. in Porec Weißrussland trotz beherztem Kampf knapp mit 26:27 (12:14) geschlagen geben und benötigen nun ein kleines Wunder. Denn die weiteren Gegner sind Weltmeister Frankreich (Sonntag) und Vizeweltmeister Norwegen (Dienstag/jeweils 20.30 Uhr).