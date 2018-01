Nächster Superstar-Zoff bei Topklub PSG!

Pastore ließ die Vorwürfe aber nicht auf sich sitzen. "Ich habe noch nie mit Thiago Silva über mein Problem oder meine Zukunft gesprochen. Er hat keine Ahnung von dem Problem, das ich hatte und weshalb ich zu spät zurückgekehrt bin", so der Mittelfeldmann auf Instagram. "Das Letzte, was ich will, ist es, den Verein zu verlassen. Ich war immer loyal. Es ist nicht wahr, dass ich gehen möchte. Am liebsten würde ich hier meine Karriere beenden."