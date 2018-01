Louis Schaub zeigt gegen Marko Arnautovic Muskeln

"Es macht wieder Spaß“

Die Kraft aus Hütteldorf treibt jetzt auch Schaub wieder an die Spitze. Aber nicht nur. Mit vier Länderspiel-Toren in Folge macht der Jungpapa dem bei West Ham wieder erstarkten Fan-Liebling Marko Arnautovic im Nationalteam Konkurrenz. Aber er bleibt bescheiden: „Marko hätte sich den Sieg auch verdient. Er zeigt in England auf.“ Doch auch Schaub will 2018 durchstarten: „Das alte Jahr hat gut aufgehört, dort will ich anschließen. Jetzt macht es wieder Spaß, geht’s in die richtige Richtung.“ Damit spricht er Rapid an. Beim Team hofft er unter Franco Foda „auf weitere Einsätze. Ich will helfen, da sein, wenn ich gebraucht werde.“