Besitzer (66) stirbt bei Wohnhausbrand in Kärnten

Ein Todesopfer hat ein Wohnhausbrand in der Nacht auf Mittwoch im Kärntner Bezirk Völkermarkt gefordert. Der 66 Jahre alte Besitzer des Gebäudes wurde von Helfern der Feuerwehr leblos in den Räumlichkeiten entdeckt. Er hatte offenbar alleine in dem abgelegenen Haus gelebt. Die Ermittlungen rund um die Brandursache sind in vollem Gange.