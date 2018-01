Austrias Tajouri vor Wechsel in die USA

Die Austria ist mit Neuzugang Stefan Stangl, Rückkehrer Patrizio Stronati und dem umworbenen Raphael Holzhauser ins Mannschaftstraining für die in rund einem Monat startende Frühjahrssaison der Bundesliga eingestiegen. In Steinbrunn fehlte am Montag jedoch Ismael Tajouri, der in die US-Major-League-Soccer wechseln könnte. Der Flügelspieler hat bis Mittwoch Extraurlaub bekommen.