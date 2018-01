Barcelonas Rekordeinkauf Coutinho fällt aus

Der am Samstag für 120 Millionen Euro (plus 40 Mio. Bonus) von Liverpool zum Spitzenreiter der spanischen Fußball-Liga gewechselte Brasilianer ist verletzt. Coutinho leidet an einer Muskelverletzung im rechten Oberschenkel und wird bis Ende Jänner ausfallen, teilte Barcelona am Montag mit.