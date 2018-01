Trump zu Gesprächen mit Kim „absolut“ bereit

Kim will Eiskunstlauf-Paar zu Olympischen Spielen entsenden

Nordkorea wird nach den Worten seines Vertreters beim Internationalen Olympischen Komitee (IOC), Chang Ung, "wahrscheinlich" an den Winterspielen teilnehmen. Das sagte Chang laut der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo am Samstag auf dem Flughafen in Peking. Chang habe offenbar vorgehabt, in die Schweiz weiterzufliegen, um mit dem IOC zu sprechen. Nordkorea werde wohl ein Eiskunstlauf-Paar entsenden, hieß es.