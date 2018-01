Salzburg, adé! Miranda geht zurück nach Brasilien

Zweimal Meister, zweimal Cupsieger

Miranda, dessen korrekter Name eigentlichJonathan Doin lautet, feierte am 25. Juli 2015 gegen Mattersburg sein Debüt für die Roten Bullen. Letztlich waren es für den Brasilianer94 Spiele(4 Tore), die er im Salzburger Dress absolviert und in denen er sich zu einem absoluten Führungsspieler entwickelt hat. U. a. feierte Miranda mit den Salzburgern in dieser Zeit jezwei Meister-sowie Cuptitel(15/16 und 16/17).