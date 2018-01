Schlusslicht Znojmo siegt beim EBEL-Leader in Wien

Die Innsbrucker Haie beendeten nach sechs Erfolgen die Siegesserie der Salzburger in der eigenen Halle. Die Entscheidung fiel in der Verlängerung, in der John Lammers den vierten Sieg der Tiroler in Folge fixierte. Bei Salzburg gab Kapitän Matthias Trattnig sein Comeback nach fünfwöchiger Verletzungspause.