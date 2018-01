Muss Stöger Aubameyang zu Arsenal ziehen lassen?

15 Spiele, 13 Tore

Und dann? Steht Arsenal ohne Einser-Stürmer da. Dieser Posten wird an Pierre-Emerick Aubameyang vergeben - zumindest wenn es nach den persönlichen Vorstellungen von Trainer-Legende Arsene Wenger geht. Aubameyang steht der "Sun" zufolge auf Wengers Wunschliste ganz oben. Nicht weiter verwunderlich, mimte der 28-jährige Super-Striker aus Gabun in jüngerer Vergangenheit doch über weite Strecken den Alleinunterhalter in der Dortmunder Offensive. Auch die Zwischenbilanz in der laufenden Saison lässt sich sehen: dreizehn Tore in 15 Einsätzen, dazu fünf Torvorlagen. Das ergibt Platz eins in der Scorer-Wertung vom "kicker", noch vor Bayern-Star Robert Lewandowski, der zwar mehr Tore, aber weniger Assists und deswegen insgesamt weniger Punkte vorzuweisen hat.