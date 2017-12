Liebesfrust: Deutscher steckt Gans auf Brunnen

Auf rechtliche Prüfung des Sachverhalts wurde verzichtet

"Angesichts der herzzerreißenden Zeilen", so die Polizei am Montag, verzichtete eine von Passanten verständigte Streife auf eine rechtliche Prüfung des Sachverhalts. Stattdessen entsorgten die Beamten das Symbol einer gescheiterten Beziehung: Die Weihnachtsgans wanderte in den Müll.