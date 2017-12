Nach Feiertagen geht es mit Temperaturen bergab

Am Mittwoch stauen sich an der Alpensüdseite die Wolken und von der Silvretta bis nach Oberkärnten regnet und schneit es häufig. Die Schneefallgrenze bleibt bei 800 bis 1200 Metern Seehöhe. An der Alpennordseite ist es föhnig aufgelockert und auch im Norden und Osten lösen sich Nebel- und Hochnebelfelder tagsüber auf. Erst abends greifen die Niederschläge auch auf ganz Vorarlberg und das Tiroler Oberland über. In Föhnregionen und am Alpenostrand bläst lebhafter Südwind. In der Früh zeigt das Thermometer minus bis plus drei Grad, tagsüber maximal zwei bis zehn Grad.