Dramatischer Feuerwehreinsatz bei Wohnhausbrand

Großeinsatz der Feuerwehr am Samstagabend im niederösterreichischen Maria Enzersdorf: In einem Wohnhaus war ein Brand ausgebrochen, der Besitzer konnte sich mit letzter Kraft auf die Terrasse im ersten Stock retten. Er wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert. Der Löscheinsatz gestaltete sich für die Helfer aufgrund der heftigen Sturmböen überaus schwierig. Für zwischenzeitliche Brisanz sorgte, dass in dem Haus etwa 30 verschiedene Waffen und auch Munition gelagert wurden.