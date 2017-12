79-jähriger Witwer findet Familie für Heiligabend

Doch in dieses Jahr, so dachte er sich, möchte er am Heiligen Abend nicht mehr einsam sein - und so nahm er sich einen "Ich suche ..."-Zettel aus einem Supermarkt mit und pinnte ihn wenig später dort ans schwarze Brett: „Wo findet einsamer Rentner, Witwer, im kleinen Kreis zu Weihnachten einen Platz zum Mitfeiern?“, schrieb er darauf.