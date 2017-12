Räuber ließ sich zweimal zur Aufgabe überreden

Das erste Mal betrat der Täter am 4. November gegen 22 Uhr die Tankstelle in der Hernalser Haupstraße. "Er hat gesagt, dass er eine Waffe eingesteckt hat, und von den Mitarbeitern Geld gefordert", berichtete Polizeisprecher Harald Sörös. Zwei Angestellte waren anwesend, der Tankwart verwickelte den Räuber in ein Gespräch, woraufhin dieser ohne Beute abzog.