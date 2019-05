Schlemmen erwünscht: Jetzt wird (auf-)gekocht!

Wer kennt das nicht: Nach einem anstrengendem Arbeitstag knurrt der Magen, große Lust, sich in die Küche zu stellen, hat man nicht, Pizza soll es aber auch nicht (schon wieder) sein. Abwechslung am Speiseplan ist gefragt. Doch viele Rezeptbücher helfen da nicht weiter: der Kochaufwand ist groß, die Zubereitungsdauer lang und viele Zutaten sind nur schwer zu bekommen. Also doch Pizza? Nein, das muss nicht sein!