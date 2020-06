Schnell, lecker und einfach für die Familie kochen

Drei bis sechs Hauptzutaten reichen aus

In „Die einfachste Gesundküche aller Zeiten“ zeigt die Autorin, wie sich auch Familien mit Kindern ganz einfach und schnell gesund ernähren können. Ihre Grundausstattung sind die zwölf gesündesten Lebensmittel, die es überall zu kaufen gibt und die gut aufzubewahren sind - in Dosen, getrocknet oder tiefgefroren. Jedes Rezept hat dabei nur drei bis sechs Hauptzutaten und ist - garniert mit wenigen sonstigen Zutaten, die Sie sicher zu Hause haben (z. B. Öl, Essig, Gewürze) - in wenigen Minuten fertig. So macht Kochen endlich wieder Spaß!