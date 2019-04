Clean Eating: Auf die Schnelle gesund ernähren!

Flottes Meal-Prep für Eilige

Dabei geht Meal-Prep so einfach, denn dazu zählen schon harte Eier (die man selbst in Alufolie mit sich herumtragen kann), Bananen, Äpfel, Datteltomaten und Snackfrüchte, die man oft in der Obstabteilung für Kinder findet. Auch Dosenfisch (Thundisch) oder Beef Jerky sind eine Option. Trockenobst (Zucker!), Nüsse, Fitnessriegel und kalorienhaltige Smoothies sollten mit Bedacht verzehrt werden.



Tipps für die Kantine

Wer es ab und an in die Kantine schafft, sollte folgenden Tipp von Tschernigow beherzigen: Das Gemüse sollte den größten Teil auf dem Teller ausmachen, die Sauce stets am Rand drapiert werden (das macht der Koch sicher für Sie!) und Frittiertes sollten Sie gar nicht essen. Gönnen Sie sich vor der Hauptmahlzeit einen großen Salat und ein großes Glas Wasser, das mindert den größten Hunger! Tschernigows Erfolgsrezept: Ein wenig Organisationsgeschick, jeden Tag wenige Minuten in die Essenszubereitung investieren und unterwegs kluge Entscheidungen treffen.