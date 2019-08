Es muss nicht Adobe sein: Photoshop-Alternativen

Open-Source-Alternative GIMP

Wer an Photoshop gewöhnt ist, wird sich zwar ein wenig in das Interface dieser Alternative einarbeiten müssen, in puncto Funktionsumfang kann die freie Bildbearbeitungs-Software GIMP aber durchaus mit der teuren Adobe-Software mithalten. Zum Glück gibt's auf der GIMP-Website viele Anleitungen.