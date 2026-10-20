Opposition will Regierung heute den Marsch blasen

Musikschulen: Die erste dringliche Anfrage, eingebracht von der SPÖ, befasst sich mit den Kürzungen im Musikschulwesen. Das Bildungsressort von Stefan Hermann (FPÖ) streicht ja die Ausgleichszahlungen an 33 Standort-Gemeinden über 3,3 Millionen Euro. Der Aufschrei der betroffenen Bürgermeister ist groß, die SPÖ hat eine Petition ins Leben gerufen, heute wird vor dem Landtag protestiert. Bei einem Gipfeltreffen am Montag lenkte Hermann etwas ein, man werde nochmals die finanzielle Lage der einzelnen Standorte prüfen. Möglicherweise gibt es noch Spielraum für Härtefälle.