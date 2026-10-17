SV Ried vs. Austria Vienna – LIVE starting at 7:30 p.m.

Austria Vienna is on the ropes after five losses in eight rounds. Coach Stephan Helm recently received a vote of confidence from sporting director Tomas Zorn, but another setback in the Innviertel is unlikely to improve his situation. For Ried, who are strong at home, this presents an opportunity to shake off a rival in the race for the top six. Currently sixth in the standings, Ried sits four points ahead of the tenth-place Viennese. Ried doesn’t intend to be fooled by that.