Bundesliga Live Updates
SV Ried vs. Austria Vienna – LIVE starting at 7:30 p.m.
Matchday 9 of the Austrian Bundesliga. SV Ried hosts Austria Vienna; we’ll be reporting live starting at 7:30 p.m.—see the live updates below.
Here’s the live ticker:
Austria Vienna is on the ropes after five losses in eight rounds. Coach Stephan Helm recently received a vote of confidence from sporting director Tomas Zorn, but another setback in the Innviertel is unlikely to improve his situation. For Ried, who are strong at home, this presents an opportunity to shake off a rival in the race for the top six. Currently sixth in the standings, Ried sits four points ahead of the tenth-place Viennese. Ried doesn’t intend to be fooled by that.
“Their current points total doesn’t reflect their quality at all. We’ll have to play a top-notch game if we want to get on the board,” said sporting director Lukas Brandl. Coach Mario Despotovic emphasized the high individual quality of the opponent. “We’re expecting an intense match, but we want to be dominant at home, play attacking soccer, and create good scoring chances,” said the Croatian. So far, however, the Austrians have barely been able to capitalize on their individual strengths.
Dragovic Injured
Johannes Eggestein hasn’t scored in the league yet. The Violets have scored only seven goals in eight rounds. Helm is hoping for more firepower “to finally turn the tide of the game in our favor.” He intends to stick to his plan. “We’ve often proven in the past that we’re ultimately rewarded when we consistently apply our game plan on the field.” Defensive leader Aleksandar Dragovic is injured, so his availability is in doubt.
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