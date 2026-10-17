Aggressive Wacker Fans
Numerous Reports Filed Following Riots at Scandal-Plagued Derby
The highly anticipated soccer match between FC Wacker Innsbruck and Austria Salzburg ended in a loss, as reported by the “Krone.” Naturally, the home fans were far from pleased. Riots broke out after the final whistle, and the police had their hands full.
The 2nd League showdown at the sold-out Tivoli ended in a 0-1 loss for FC Wacker Innsbruck, with Austria Salzburg emerging victorious. The home fans were far from pleased, according to police reports. “After the game ended, more than 150 predominantly masked supporters of the home team broke through a perimeter fence to physically attack the visiting fans,” according to a press release issued the morning after the derby.
Among other things, fireworks were reportedly fired toward the visiting fans and police officers.
A total of 21 charges were filed.
Die Polizei in einer Aussendung
Pepper spray and batons used
“This and other attacks on opposing fans could only be prevented by the decisive intervention of police forces; officers were forced to use pepper spray and batons,” the police continued.
Consequently, the clash between fans shifted to downtown Innsbruck, “where violent confrontations, brawls, and resistance against intervening police officers occurred.”
Several arrests and charges
The police’s final report following the operation: Two people were arrested on suspicion of resisting law enforcement, and three others on suspicion of brawling. In addition, there were nine brief administrative detentions.
In total, officers issued 21 citations for indecent behavior, disturbing the peace, aggressive conduct, and violations of the ban on face coverings.
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