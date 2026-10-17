Numerous Reports Filed Following Riots at Scandal-Plagued Derby

The 2nd League showdown at the sold-out Tivoli ended in a 0-1 loss for FC Wacker Innsbruck, with Austria Salzburg emerging victorious. The home fans were far from pleased, according to police reports. “After the game ended, more than 150 predominantly masked supporters of the home team broke through a perimeter fence to physically attack the visiting fans,” according to a press release issued the morning after the derby.