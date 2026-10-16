Ein Hoch auf edlen Wein und gute Gesellschaft

Neben den Kärntner Weingütern wie Hausherr Taggenbrunn, Sternberg, Vinum Virunum und Karnburg waren auch slowenische Aushängeschilder wie Movia, Kristančič oder Šuklje, aus Italien Soligo, Villa Sandi & Borgo Conventi oder Col Sandago sowie aus Kroatien Clai und Damjanić Wines und viele mehr vertsten. Aus Östereich begeisterten vor allem Keringer, Alphart und Krispel.

Dass Wein im Alpen-Adria-Raum Menschen über Grenzen hinweg verbindet, war an diesem Nachmittag und Abend nicht nur Thema, sondern gelebte Praxis. Und weil ein guter Tropfen auch Lust aufs Feiern macht, ging der genussvolle Austausch am Abend beim Clubbing nahtlos weiter. Die Gläser blieben gefüllt, die Stimmung bestens – ein Treffpunkt für Weinliebhaber und Eventfans gleichermaßen.