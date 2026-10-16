Ein Hoch auf edlen Wein und gute Gesellschaft

Mehr als 40 Winzer, rund 100 Weine und zahlreiche Gäste aus Gesellschaft und Wirtschaft: Auf der Burg Taggenbrunn wurde beim Alpe-Adria Weinfestival & Clubbing verkostet, genetzwerkt und gefeiert.
Beste Stimmung, edle Tropfen und angeregte Gespräche: Auf Taggenbrunn traf sich beim Alpe-Adria-Weinfestival 6 Clubbing am Donnerstag das Who’s who aus der heimischen Weinszene, um die Vielfalt dieser besonderen grenzüberschreitenden Weinregion zwischen Kärnten, Italien, Slowenien und Kroatien zu feiern. Mehr als 40 Winzer präsentierten rund 100 verschiedene Sorten. Zwischen den Gläsern und edlen Flaschen wurde gefachsimpelt, verkostet und genetzwerkt. Hausherr Alfred Riedl bot dafür das perfekte Ambiente.
Neben den Kärntner Weingütern wie Hausherr Taggenbrunn, Sternberg, Vinum Virunum und Karnburg waren auch slowenische Aushängeschilder wie Movia, Kristančič oder Šuklje, aus Italien Soligo, Villa Sandi & Borgo Conventi oder Col Sandago sowie aus Kroatien Clai und Damjanić Wines und viele mehr vertsten. Aus Östereich begeisterten vor allem Keringer, Alphart und Krispel.
Dass Wein im Alpen-Adria-Raum Menschen über Grenzen hinweg verbindet, war an diesem Nachmittag und Abend nicht nur Thema, sondern gelebte Praxis. Und weil ein guter Tropfen auch Lust aufs Feiern macht, ging der genussvolle Austausch am Abend beim Clubbing nahtlos weiter. Die Gläser blieben gefüllt, die Stimmung bestens – ein Treffpunkt für Weinliebhaber und Eventfans gleichermaßen.
Mit Familie Riedl und Gastro-Pächter Martin Jezeršek angestoßen haben: Wein-Lektorin Ingrid Bachler, die Kämmerer Wolfgang Kuttnig, Markus Polka und Guntram Jilka, Hirter-Weinprofi Günther Jordan, Ex-Fußballlegionär Roli Putsche, Immobilien-Expertin Alessa Huber, Wettprofi Klaus Kollmann, Volksbanker Wolfi Rutter, Ärztin und Stadtwinzerin Christiane Loinig-Velik, Powerfrau Christiane Holzinger, Slow Food-Botschafter Christian Tamegger und viele mehr.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.