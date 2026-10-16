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Auf Taggenbrunn

Ein Hoch auf edlen Wein und gute Gesellschaft

Kärnten
16.10.2026 20:00
Porträt von Alex Schwab
Von Alex Schwab

Mehr als 40 Winzer, rund 100 Weine und zahlreiche Gäste aus Gesellschaft und Wirtschaft: Auf der Burg Taggenbrunn wurde beim Alpe-Adria Weinfestival & Clubbing verkostet, genetzwerkt und gefeiert.

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Beste Stimmung, edle Tropfen und angeregte Gespräche: Auf Taggenbrunn traf sich beim Alpe-Adria-Weinfestival 6 Clubbing am Donnerstag das Who’s who aus der heimischen Weinszene, um die Vielfalt dieser besonderen grenzüberschreitenden Weinregion zwischen Kärnten, Italien, Slowenien und Kroatien zu feiern. Mehr als 40 Winzer  präsentierten rund 100 verschiedene Sorten. Zwischen den Gläsern und edlen Flaschen wurde gefachsimpelt, verkostet und genetzwerkt. Hausherr Alfred Riedl bot dafür das perfekte Ambiente.

Hausherr Alfred Riedl mit Tochter Michaela.
Hausherr Alfred Riedl mit Tochter Michaela.(Bild: Handler Wolfgang)
(Bild: Handler Wolfgang)
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Neben den Kärntner Weingütern wie Hausherr Taggenbrunn, Sternberg, Vinum Virunum und Karnburg waren auch slowenische Aushängeschilder wie MoviaKristančič oder Šuklje, aus Italien Soligo, Villa Sandi & Borgo Conventi oder Col Sandago sowie aus Kroatien Clai und Damjanić Wines und viele mehr vertsten. Aus Östereich begeisterten vor allem KeringerAlphart und Krispel.

Dass Wein im Alpen-Adria-Raum Menschen über Grenzen hinweg verbindet, war an diesem Nachmittag und Abend nicht nur Thema, sondern gelebte Praxis. Und weil ein guter Tropfen auch Lust aufs Feiern macht, ging der genussvolle Austausch am Abend beim Clubbing nahtlos weiter. Die Gläser blieben gefüllt, die Stimmung bestens – ein Treffpunkt für Weinliebhaber und Eventfans gleichermaßen.

(Bild: Handler Wolfgang)
(Bild: Handler Wolfgang)
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(Bild: Handler Wolfgang)

Mit Familie Riedl und Gastro-Pächter Martin Jezeršek angestoßen haben: Wein-Lektorin Ingrid Bachler, die Kämmerer Wolfgang KuttnigMarkus Polka und Guntram Jilka, Hirter-Weinprofi Günther Jordan, Ex-Fußballlegionär Roli Putsche, Immobilien-Expertin Alessa Huber,  Wettprofi Klaus Kollmann, Volksbanker Wolfi Rutter, Ärztin und Stadtwinzerin Christiane Loinig-Velik, Powerfrau Christiane Holzinger, Slow Food-Botschafter Christian Tamegger und viele mehr.

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