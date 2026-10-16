Career in Jeopardy
A Brutal Setback for Kilde: Shiffrin Responds!
An emotional message from ski queen Mikaela Shiffrin to her fiancé, Aleksander Aamodt Kilde. After the Norwegian suffered another serious injury—one that could even end his career—the American skier is offering the veteran new encouragement.
“You’ll be back, again,” Shiffrin writes in the caption of an Instagram video showing ski ace Kilde on the racecourse. The post is accompanied by two large hearts—a sign of encouragement for the Norwegian, who suffered a brutal setback on Wednesday.
In La Parva, Chile, the 34-year-old crashed during downhill training and tore his Achilles tendon. His run of injury misfortune continues: The Norwegian had fallen in Wengen in 2024 and was forced to take a two-year break due to severe lacerations and complications with his shoulder.
Shiffrin as the Key to a Comeback?
After his comeback in late 2025, he had to take another break and most recently missed the Olympic Games in Milan/Cortina. Now the once-successful speed specialist must take another long break—even the end of his skiing career seems like a realistic possibility.
Kilde is receiving many encouraging messages from the ski world, and his fiancée also reacted to an Instagram post by the FIS: “Love you so much,” Shiffrin commented. The 31-year-old could be the key to helping the 21-time World Cup winner find the strength for yet another comeback.
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