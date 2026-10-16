"Krone" Live Updates
Political Upheaval in Upper Austria: Provincial Councilor’s Replacement Underway
It’s an exciting day in Upper Austrian politics: The decision to replace State Councilor for Economic Affairs Markus Achleitner has been made. This morning, the ÖVP state parliamentary caucus must confirm the change. Achleitner has also invited the press to his office for a personal statement. Follow all the developments in the “Krone” live ticker.
The most important points at a glance:
- On Thursday evening, it was announced that Governor Thomas Stelzer intends to replace his State Councilor for Economic Affairs, Markus Achleitner, with Finance Director Christiane Frauscher.
- The leadership of the Upper Austrian People’s Party has been meeting since 8 a.m. on Friday at the Heinrich-Gleißner-Haus in Linz. The focus is on a personnel decision that amounts to a bombshell.
As an energetic state councilor, Markus Achleitner was omnipresent. The fact that the ÖVP has apparently lost confidence in him a year before the state election and is reshuffling its leadership shows that it is taking the battle for first place with the FPÖ seriously.
- Stelzer and Achleitner have had repeated disagreements in recent months—though they have consistently denied this publicly.
- Provincial Finance Director Christiane Frauscher (52), who currently still heads the province’s holding company, is considered the likely successor.
All developments in the “Krone” live ticker:
The relationship between Stelzer and Achleitner has been considered tense for months. Most recently, the governor had declared important economic projects—such as the future of the Linz airport and the Kasberg ski resort—to be top priorities. The now-planned change comes just under a year before the 2027 state election.
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