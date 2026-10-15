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The “Krone” Takes You to the Tennis Superstars

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15.10.2026 18:39
(Bild: krone kreativ)
Porträt von Sponsoring
Von Sponsoring

November 1 will be a belated national holiday for tennis fans here in Austria—after all, that’s when the grand finale of the Erste Bank Open takes place at the Wiener Stadthalle, where top-notch tennis is guaranteed. Together with “Krone,” you have the chance to be there live. “Krone” subscribers (print & digital) also have the chance to win a very special treat!

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Despite defending champion Jannik Sinner’s injury, six players from the top ten in the world rankings are coming to Vienna. The field is led by world No. 1 Carlos Alcaraz, who entered the tournament in Vienna at the last minute, followed by German fan favorite Alexander Zverev. Zverev celebrated his first Grand Slam titles this year at the French Open and the US Open, and in Vienna he could cap off his fairy-tale season by becoming world No. 1 for the first time in his career. In addition to these two top stars, the field also includes Daniil Medvedev (No. 6), Flavio Cobolli (No. 7), Frances Tiafoe (No. 8), and Alex de Minaur (No. 10). 

Enter to Win
The “Krone” is making it happen and sending you to the grand final of the Erste Bank Open on November 1 at the Vienna Stadthalle! We’re giving away 50 pairs of tickets for the grand final! But that’s not all! We’re also giving away an exclusive travel package for two people—including flights, accommodations, and tickets—to Turin for the ATP Finals on November 19–20, to be won by one lucky “Krone” subscriber (print or digital). Simply fill out the form below by the entry deadline of October 27 at 9:00 a.m., and you’ll be entered into the drawing for these unique prizes. 

Mitmachen und gewinnen
Erleben Sie die Tennis-Elite hautnah
Exklusiv für alle "Krone"-Abonnenten (Print & Digital)
  • 1x Reisepaket für zwei Personen zu den ATP Finals in Turin vom 19. auf den 20. November inklusive
    • Flug,
    • Unterkunft &
    • Tickets für die Day & Nightsession am Donnerstag, 19. November
Für alle "Krone"-Leser
  • 50x2 Tickets für das Finale der Erste Bank Open am 1. November in der Wr. Stadthalle
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