The “Krone” Takes You to the Tennis Superstars

Enter to Win

The “Krone” is making it happen and sending you to the grand final of the Erste Bank Open on November 1 at the Vienna Stadthalle! We’re giving away 50 pairs of tickets for the grand final! But that’s not all! We’re also giving away an exclusive travel package for two people—including flights, accommodations, and tickets—to Turin for the ATP Finals on November 19–20, to be won by one lucky “Krone” subscriber (print or digital). Simply fill out the form below by the entry deadline of October 27 at 9:00 a.m., and you’ll be entered into the drawing for these unique prizes.