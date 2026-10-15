Olympic Champion Flock Named Athlete of the Year

In the ten polls held since 2017 (women’s national team), soccer has triumphed for the eighth time; Red Bull Salzburg was successful from 2018 to 2022, and the men’s national team in 2023. In 2024, Olympic sailing champions Lara Vadlau and Lukas Mähr took the top spot, and in 2025, the men’s national ice hockey team prevailed. LASK coach Dietmar Kühbauer was also named Coach of the Year.