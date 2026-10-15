Niki for Skeleton Star
Olympic Champion Flock Named Athlete of the Year
Austria’s Female Athlete of the Year is Janine Flock. In February, the skeleton athlete was crowned Olympic champion in Cortina d’Ampezzo, and with the “Niki,” the 37-year-old Tyrolean can now add another trophy to her collection.
Skeleton Olympic champion Janine Flock won the 2026 Austrian Female Athlete of the Year award, conducted by the sports journalists’ association Sports Media Austria (SMA), winning 159 first-place votes and 1,389 points—clearly edging out alpine skier Julia Scheib (707) and mountain biker Valentina Höll (571). She was honored on Thursday at the Lotterien Sporthilfe Gala in Vienna.
Flock, who raced to Olympic gold in the ice track in Cortina in March, succeeds alpine skier Stephanie Venier with her first-ever victory. Since 2010, with three exceptions—Ivona Dadic in track and field in 2020, Anna Kiesenhofer in cycling in 2021, and Victoria Hudson in track and field in 2024—all winners have come from winter sports.
LASK Outpaces Winter Sports Duos
LASK, the soccer double winner, racked up 98 first-place finishes and 969 points, winning ahead of the Olympic gold medal duos Stephan Embacher/Jan Hörl (ski jumping) and Ariane Rädler/Katharina Huber (alpine skiing). Both pairs scored 549 points each; the men’s duo edged out the women’s in first-place finishes, 36 to 30, and thus took second place.
In the ten polls held since 2017 (women’s national team), soccer has triumphed for the eighth time; Red Bull Salzburg was successful from 2018 to 2022, and the men’s national team in 2023. In 2024, Olympic sailing champions Lara Vadlau and Lukas Mähr took the top spot, and in 2025, the men’s national ice hockey team prevailed. LASK coach Dietmar Kühbauer was also named Coach of the Year.
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