Double Champion
LASK is Austria’s Team of the Year for 2026!
LASK was named Team of the Year at the Lotterien Sporthilfe Gala. In addition to winning the league and cup titles, coach Didi Kühbauer’s squad qualified for the UEFA Champions League for the first time.
The NIKI Award for Team of the Year 2026 goes to Austria’s double-winning soccer team, LASK. In the vote conducted by the sports journalists’ association Sports Media Austria (SMA), the Linz-based team secured 98 first-place votes and 969 points, finishing ahead of the Olympic gold medal duos Stephan Embacher/Jan Hörl (ski jumping) and Ariane Rädler/Katharina Huber (alpine skiing), who each scored 549 points. The men’s duo had the edge in first-place votes, 36 to 30.
The trophy was presented at the Lotterien-Sporthilfe Gala in the Wiener Stadthalle. In the ten editions of the poll since 2017 (Women’s National Team), soccer has triumphed for the eighth time; Red Bull Salzburg was successful from 2018 to 2022, and the Men’s National Team won in 2023. In 2024, Olympic sailing champions Lara Vadlau and Lukas Mähr took the title, and in 2025, the men’s national ice hockey team prevailed.
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