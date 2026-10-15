LASK is Austria’s Team of the Year for 2026!

The trophy was presented at the Lotterien-Sporthilfe Gala in the Wiener Stadthalle. In the ten editions of the poll since 2017 (Women’s National Team), soccer has triumphed for the eighth time; Red Bull Salzburg was successful from 2018 to 2022, and the Men’s National Team won in 2023. In 2024, Olympic sailing champions Lara Vadlau and Lukas Mähr took the title, and in 2025, the men’s national ice hockey team prevailed.