Fall During Practice
Achilles Tendon Torn! Another Setback for Kilde
Bad news from the Norwegian ski racing team: Alexander Aamodt Kilde fell during downhill training in Chile on Wednesday and suffered a torn Achilles tendon, according to the Norwegian Ski Federation.
The 34-year-old Kilde is now returning to Innsbruck, where he will undergo further examinations with his “trusted medical team” and explore treatment options.
Norway’s speed team—along with several racers from the Austrian Ski Federation (ÖSV)—has traveled to La Parva, Chile, for a second round of training.
A Streak of Injuries for Nearly Three Years
Mikaela Shiffrin’s partner continues to be plagued by injuries: The Norwegian crashed in Wengen in 2024 and was forced to take a two-year hiatus due to severe lacerations and complications with his shoulder. Most recently, he also missed the Olympic Games in Milan/Cortina.
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