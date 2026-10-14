From 1-3 to 4-3! Real Turns Around a Chaotic Match Against AS Roma

Dortmund Slips Up

Dortmund slipped up on the artificial turf in Bodø. The Norwegians secured a well-deserved victory with a goal by Fredrik Sjövold (52') shortly after halftime. Marcel Sabitzer was on the bench for BVB, and Carney Chukwuemeka was substituted in with a quarter of an hour remaining. The Germans’ late push came too late. In VfB Stuttgart’s 3-0 win at Slovan Bratislava, Yanik Spalt celebrated with the winners from the bench. Kevin Wimmer entered the game for the Slovaks in the 75th minute.