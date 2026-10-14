Champions League
From 1-3 to 4-3! Real Turns Around a Chaotic Match Against AS Roma
Real madness in Rome! The “Royals” came back from a 1-3 deficit in the final ten minutes of the game to win 4-3 against AS Roma.
In Rome, Donyell Malen seemed to pave the way for a home victory. The Dutchman scored in the 51st and 57th minutes against a defensively vulnerable Madrid side to make it 2-1 and 3-1. Roma had also taken the lead through Marten de Roon (20th minute). Kylian Mbappé (25th minute) scored the equalizer for Real. The Frenchman made his 100th Champions League appearance. At 27, he is now the youngest player to reach this milestone. Mbappé made his Champions League debut ten years ago as a teenager with Monaco.
Real didn’t strike until late in the game. Carlos Espi (82') and Endrick (85') tied the score for the Spanish side before former Roma defender Antonio Rüdiger got a foot on the ball in the 90th minute following a corner kick. Real now also has two wins under its belt. Mourinho was greeted with applause before kickoff. The Portuguese coach had led the Yellow-and-Reds to the Conference League title in 2022.
Dortmund Slips Up
Dortmund slipped up on the artificial turf in Bodø. The Norwegians secured a well-deserved victory with a goal by Fredrik Sjövold (52') shortly after halftime. Marcel Sabitzer was on the bench for BVB, and Carney Chukwuemeka was substituted in with a quarter of an hour remaining. The Germans’ late push came too late. In VfB Stuttgart’s 3-0 win at Slovan Bratislava, Yanik Spalt celebrated with the winners from the bench. Kevin Wimmer entered the game for the Slovaks in the 75th minute.
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