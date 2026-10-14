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13.000 Euro Schaden

Sprit gestohlen, Not erfunden: Betrüger in Haft

Niederösterreich
14.10.2026 10:37
Mehrmals betankte der Mann Mietautos, ohne zu bezahlen (Symbolbild).
Mehrmals betankte der Mann Mietautos, ohne zu bezahlen (Symbolbild).(Bild: APA/FLORIAN WIESER)
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Von Niederösterreich-Krone

Mietwagen nicht rechtzeitig retourniert, getankt und nicht bezahlt, mit erfundenen Notlagen Geld erschlichen: Ein 34-Jähriger soll in fünf Bezirken in Niederösterreich Ö insgesamt 30 Betrugsdelikte begangen haben. Der Schaden beträgt rund 13.000 Euro. Nun sitzt der geständige Verdächtige in Haft.

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Eine Anzeige wegen Tankbetrugs brachte die Ermittler auf seine Spur – am Ende standen 30 Betrugsdelikte: Polizisten der Inspektion Melk forschten einen 34-Jährigen aus dem Bezirk St. Pölten aus, der über Monate mit verschiedenen Maschen Geld und Leistungen erschlichen haben soll. Die vorgeworfenen Taten reichen vom 30. Mai bis zum 8. Oktober. Betroffen waren die Bezirke Melk, St. Pölten, Krems, Gmünd und Waidhofen an der Thaya. 

Mit Mietwagen getankt und nicht bezahlt
Mindestens fünf Mietwagen soll der Mann angemietet und nicht rechtzeitig zurückgegeben haben. Mit diesen Fahrzeugen soll er zudem mindestens achtmal getankt haben, ohne zu bezahlen.

Auch die Hilfsbereitschaft anderer Menschen soll der 34-Jährige ausgenutzt haben: Laut Polizei täuschte er mehreren Personen eine Notlage vor und erschlich sich dadurch Geld. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 13.000 Euro.

In Waidhofen an der Thaya festgenommen
Am 8. Oktober nahmen Polizisten den Verdächtigen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft St. Pölten in Waidhofen an der Thaya fest. Bei der Einvernahme zeigte sich der Mann zu den Vorwürfen des schweren gewerbsmäßigen Betrugs geständig. Er wurde in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert.

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