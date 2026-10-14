Sprit gestohlen, Not erfunden: Betrüger in Haft

Eine Anzeige wegen Tankbetrugs brachte die Ermittler auf seine Spur – am Ende standen 30 Betrugsdelikte: Polizisten der Inspektion Melk forschten einen 34-Jährigen aus dem Bezirk St. Pölten aus, der über Monate mit verschiedenen Maschen Geld und Leistungen erschlichen haben soll. Die vorgeworfenen Taten reichen vom 30. Mai bis zum 8. Oktober. Betroffen waren die Bezirke Melk, St. Pölten, Krems, Gmünd und Waidhofen an der Thaya.