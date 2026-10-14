Wagemutiger Bundesheerler überwältigte Autoknacker

Als der Flüchtende jedoch mit einem Schraubenzieher zu einer Attacke ansetzte, erkannten die beiden die Gefahr und hielten Abstand. Der 58-jährige Radfahrer nutzte wenig später einen unaufmerksamen Moment des Tatverdächtigen, nahm ihm die gestohlenen Gegenstände ab und brachte ihn zu Boden. Anschließend hielt er den Mann bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei fest. Durch das Zusammenwirken der drei Zeugen konnte die Beute sichergestellt und der 28-Jährige festgenommen werden.