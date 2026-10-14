Wagemutiger Bundesheerler überwältigte Autoknacker

Ein Bundesheerler in Zivil wurde am Sonntagabend auf dem Parkplatz einer Pizzeria in Seiersberg-Pirka (Steiermark) zum Held: Er ertappte einen Autoknacker auf frischer Tat, überwältigte ihn und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.
Kurz nach 19 Uhr war der 58-jährige Grazer mit seinem Fahrrad in der Feldkirchner Straße unterwegs, als er beobachtete, wie ein Mann die Heckscheibe eines geparkten Pkw auf dem Parkplatz einer Pizzeria einschlug. Anschließend stahl der Tatverdächtige aus dem Fahrzeug eines 56-jährigen Deutschen einen Rucksack und eine Tasche mit wertvollen Mineralien und Schmuckgegenständen im Wert von mehreren Tausend Euro.
Der 58-Jährige, ein Angehöriger des Österreichischen Bundesheeres, reagierte sofort. Er machte lautstark auf den Einbruch aufmerksam und nahm die Verfolgung des zu Fuß flüchtenden Mannes auf.
Wilde Szenen am Pizzeria-Parkplatz
Auch ein junges Paar aus Graz wurde auf den Vorfall aufmerksam. Der 20-Jährige und seine 21-jährige Begleiterin hielten sich zu diesem Zeitpunkt in der dortigen Pizzeria auf. Mit seinem Pkw versuchte der 20-Jährige in der Folge dem Flüchtenden den Weg abzuschneiden, während seine Lebensgefährtin den Notruf wählte.
Als der Flüchtende jedoch mit einem Schraubenzieher zu einer Attacke ansetzte, erkannten die beiden die Gefahr und hielten Abstand. Der 58-jährige Radfahrer nutzte wenig später einen unaufmerksamen Moment des Tatverdächtigen, nahm ihm die gestohlenen Gegenstände ab und brachte ihn zu Boden. Anschließend hielt er den Mann bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei fest. Durch das Zusammenwirken der drei Zeugen konnte die Beute sichergestellt und der 28-Jährige festgenommen werden.
Verdächtiger spähte Opfer aus
Die weiteren Ermittlungen der Kriminaldienstgruppe des Bezirkspolizeikommandos Graz-Umgebung ergaben, dass der festgenommene 28-jährige Italiener offenbar gemeinsam mit drei weiteren Personen gezielt Messen in Österreich aufgesucht hatte.
Nach derzeitigem Ermittlungsstand reiste die Gruppe am 8. Oktober aus Italien nach Österreich ein und hielt sich unter anderem bei der „Innsbrucker Herbstmesse“ (9.10.), der „Internationalen Welser Münzbörse“ (10.10.) sowie der Kunstmesse „FAIR FOR ART Vienna“ (10.10.) auf. Am 11. Oktober besuchte die Gruppe schließlich die „Grazer Mineralientage“ in der KUSS-Halle südlich von Graz. Dort dürfte das spätere Opfer gezielt ausgespäht worden sein.
Der 28-Jährige zeigte sich bei seiner Einvernahme zum Tatvorwurf nicht geständig. Die drei weiteren Tatverdächtigen, ein 52-jähriger Kroate und zwei Bosnierinnen im Alter von 47 und 50 Jahren, flüchteten mit einem Pkw mit italienischem Kennzeichen. Ihre Identitäten konnten bereits ermittelt werden. Die Fahndung nach ihnen läuft. Alle vier Personen sind in Italien bereits wegen einschlägiger Eigentumsdelikte vorbestraft. Der 28-Jährige wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.
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