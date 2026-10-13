Aufregung! Obmann von Unterhausklub inhaftiert

Landesligist Großklein erlebt turbulente Tage! Wie die Staatsanwaltschaft Graz auf „Krone“-Anfrage bestätigte, wurde am Montag ein 26-jähriger Geschäftsmann aus dem Bezirk Leibnitz festgenommen und soll am Dienstag in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert werden. Der Mann, der als Versicherungsagent tätig war, steht seitens der Staatsanwaltschaft im Verdacht des schweren gewerbsmäßigen Betrugs, weil er in zumindest fünf Fällen höhere Geldbeträge betrügerisch herausgelockt bzw. herauszulocken versucht haben soll, wie Sprecher Christian Kroschl sagt. Laut Infos der „Krone“ handelt es sich um den Obmann des Fußballvereins.