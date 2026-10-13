Aufregung! Obmann von Unterhausklub inhaftiert

Aufregung im steirischen Fußball-Unterhaus! Wie am Dienstag bekannt wurde, ist ein Funktionär von Landesligaklub Großklein am Montag festgenommen worden. Der Verein hatte zuletzt schon „Probleme“, vom Verband setzte es sogar einen Punkteabzug.
Landesligist Großklein erlebt turbulente Tage! Wie die Staatsanwaltschaft Graz auf „Krone“-Anfrage bestätigte, wurde am Montag ein 26-jähriger Geschäftsmann aus dem Bezirk Leibnitz festgenommen und soll am Dienstag in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert werden. Der Mann, der als Versicherungsagent tätig war, steht seitens der Staatsanwaltschaft im Verdacht des schweren gewerbsmäßigen Betrugs, weil er in zumindest fünf Fällen höhere Geldbeträge betrügerisch herausgelockt bzw. herauszulocken versucht haben soll, wie Sprecher Christian Kroschl sagt. Laut Infos der „Krone“ handelt es sich um den Obmann des Fußballvereins.
Zuletzt hatte der Klub auch „Post“ vom Steirischen Fußballverband bekommen, da man gegenüber eines ehemaligen Trainers Geld schuldig geblieben war. Der StFV hat Großklein daraufhin mit einem Abzug von drei Punkten bestraft. Inzwischen soll der Klub laut StFV alle Ausstände beglichen haben, daraufhin wurde auch Protest gegen die Entscheidung eingelegt. Diesen wird das Protestkomitee des Verbandes am Mittwoch behandeln.
Spielbetrieb sei gesichert
Die Causa rund um den Vereinsobmann, der auch ein großer Sponsor des Klubs war, ist allerdings das vorrangige Problem der Südsteirer, die am Dienstagabend in der Landesliga auf Rohrbach treffen. Der Spielbetrieb sei laut Klubfunktionären bis zum Winter gesichert, die Mannschaft soll im Vorfeld der Partie über die Vorkommnisse informiert werden.
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