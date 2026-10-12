Millionen gestrichen: Krisengipfel wird gefordert

Dass die steirischen Gemeinden nächstes Jahr kein Geld mehr für die Musikschulen erhalten, sorgt für Aufregung – auch bei Bürgermeistern der Koalitionspartner. Christoph Stark, ÖVP-Stadtchef in Gleisdorf, fordert ein Krisentreffen mit dem freiheitlichen Landesrat.
Zunächst waren es SPÖ-Bürgermeister, die ihren Unmut kundtaten. Sie kritisieren am Freitag scharf, dass im Landesbudget 2027 die Ausgleichszahlungen für Gemeinden im Bereich Musikschulen komplett gestrichen werden – in Summe 3,3 Millionen Euro. Bildungslandesrat Stefan Hermann (FPÖ) spricht von einer „schwierigen, aber im Zuge der Budgetkonsolidierung notwendigen Maßnahme“ und verweist auf das „sehr kostenintensive steirische System“.
Insgesamt sollen gut 30 Gemeinden betroffen sein. Sie stehen vor der Wahl: die Mehrkosten schlucken (schwierig in budgetär angespannten Zeiten), Leistungen reduzieren oder die Musikschulbeiträge erhöhen.
Lücke kann nicht kompensiert werden
Auch ÖVP-Bürgermeister verbergen ihren Unmut nicht. So postet etwa der Gleisdorfer Bürgermeister und Nationalratsabgeordnete Christoph Stark auf Facebook, dass seiner Stadtgemeinde plötzlich 120.000 Euro fehlen, die nicht kompensiert werden können. Man habe sowohl mit Eltern als auch mit Lehrern Verträge abgeschlossen, die nicht mehr gelöst werden könnten.
„Das bedeutet, das Land belastet hier die Gemeinden volley mit der Streichung dieser seit Langem geltenden Zusage“, schreibt Stark weiter. Es sei vollkommen unklar, wie die Kommunen das verkraften könnten. „Ein gemeinsamer Krisensitzungstermin mit dem zuständigen Landesrat wurde bereits gefordert. Partnerschaftliche Zusammenarbeit sieht anders aus!“
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