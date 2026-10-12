Millionen gestrichen: Krisengipfel wird gefordert

Lücke kann nicht kompensiert werden

Auch ÖVP-Bürgermeister verbergen ihren Unmut nicht. So postet etwa der Gleisdorfer Bürgermeister und Nationalratsabgeordnete Christoph Stark auf Facebook, dass seiner Stadtgemeinde plötzlich 120.000 Euro fehlen, die nicht kompensiert werden können. Man habe sowohl mit Eltern als auch mit Lehrern Verträge abgeschlossen, die nicht mehr gelöst werden könnten.