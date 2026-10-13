Eurofighters in Action
Nuremberg Airport Closed Due to “Air Emergency”
Nuremberg Airport was cordoned off Tuesday afternoon due to a police operation. The reason was an “unconfirmed aviation emergency,” said a spokesperson for the German airport. However, the all-clear was given after about an hour.
“On-site inspections have shown that there is no danger,” the police announced early Tuesday afternoon. Earlier, however, they had stated: “We are assuming a suspected air emergency. However, this has not yet been confirmed.”
The incident occurred around 12:15 p.m., shortly before the landing of a flight from the Greek island of Corfu. During the landing, the Corendon Airlines aircraft, flight number XR456, was escorted by Eurofighters.
Suspected Drone Sighting Overnight
As early as Monday night, three different pilots independently reported that they may have seen a drone over the grounds of Albrecht Dürer Airport.
Emergency responders then set out to search for the object, including with a helicopter, but were unable to locate it.
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