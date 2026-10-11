Bub schlief im Auto, als es zur Kollision kam

Zu einer frontalen Kollision kam es am Sonntagnachmittag auf der B97 bei St. Georgen am Kreischberg. Vier Personen wurden verletzt – darunter ein siebenjähriger Bub, der auf der Rückbank eines der Autos schlief.
Am Sonntag gegen 15 Uhr lenkte ein 72-Jähriger seinen Pkw auf der B97 von Lutzmannsdorf kommend in Richtung St. Georgen ob Murau. Zur selben Zeit war ein 38-Jähriger mit seinem Pkw in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Im Fahrzeug des 38-Jährigen befanden sich zudem eine 22-Jährige auf dem Beifahrersitz sowie sein siebenjähriger Sohn auf dem Rücksitz. Beide Mitfahrer schliefen zum Zeitpunkt des Unfalls.
Aus bisher noch unbekannter Ursache dürfte der 38-Jährige auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Dort kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw des 72-Jährigen.
Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Pkw des 72-Jährigen von der Fahrbahn geschleudert und kam in einer angrenzenden Wiese zum Stillstand. Das Fahrzeug des 38-Jährigen kam auf der B97 zum Stillstand. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall schwer beschädigt.
Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürften alle vier Beteiligten leichte Verletzungen erlitten haben. Sie wurden von Rettungskräften aus Murau und Tamsweg medizinisch versorgt und anschließend in das Krankenhaus Tamsweg gebracht. Alkomattests bei beiden Fahrzeuglenkern verliefen negativ.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.