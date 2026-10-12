FPÖ-Landesvize Landbauer ehrt integrierte Wirtin

Wichtiger Treffpunkt der Region

Gemeinsam mit Reinhard Langthaler von der Freiheitlichen Wirtschaft gratulierte der FPÖ-Politiker der Gastronomin zum 20-jährigen Betriebsjubiläum. Ihr Hotel Mayerling mit dem Gasthof zum alten Jagdschloss sei ein wichtiger Treffpunkt der Region – mit österreichischer Küche, ehrlicher Gastfreundschaft und viel persönlichem Einsatz. „Gelungene Integration zeigt sich dort, wo Menschen unsere Regeln respektieren, ihre Chance nutzen, arbeiten und Verantwortung übernehmen“, betonte Landbauer. Adamikova habe sich mit Fleiß und Mut etwas aufgebaut und sei stolz darauf, in Österreich zu arbeiten. Für ihn ein Beispiel dafür, wie Integration gelingen könne.