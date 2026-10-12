FPÖ-Landesvize Landbauer ehrt integrierte Wirtin

Mit Fleiß, Mut und Herzlichkeit schuf Slowakin Zuzana Adamikova eine Erfolgsgeschichte in Mayerling. Landeshauptfrau-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ) ehrt die integrierte Wirtin.
Mit gerade einmal 23 Jahren übernahm Zuzana Adamikova aus der Slowakei den damaligen Gasthof im geschichtsträchtigen Mayerling. Zwei Jahrzehnte später steht die Unternehmerin noch immer mit Herzblut in ihrem Betrieb. Für Niederösterreichs LH-Stellvertreter Udo Landbauer ist das gelebte Integration, wie sie sein soll.
Wichtiger Treffpunkt der Region
Gemeinsam mit Reinhard Langthaler von der Freiheitlichen Wirtschaft gratulierte der FPÖ-Politiker der Gastronomin zum 20-jährigen Betriebsjubiläum. Ihr Hotel Mayerling mit dem Gasthof zum alten Jagdschloss sei ein wichtiger Treffpunkt der Region – mit österreichischer Küche, ehrlicher Gastfreundschaft und viel persönlichem Einsatz. „Gelungene Integration zeigt sich dort, wo Menschen unsere Regeln respektieren, ihre Chance nutzen, arbeiten und Verantwortung übernehmen“, betonte Landbauer. Adamikova habe sich mit Fleiß und Mut etwas aufgebaut und sei stolz darauf, in Österreich zu arbeiten. Für ihn ein Beispiel dafür, wie Integration gelingen könne.
Anerkennung für Einsatz und Durchhaltevermögen
Dass ein Hotel- und Gastronomiebetrieb über so lange Zeit erfolgreich geführt wird, sei gerade angesichts hoher Kosten, Personalmangels und wachsender Bürokratie keine Selbstverständlichkeit, würdigte auch Langthaler den Unternehmergeist der Jubilarin. Als Zeichen der Anerkennung wurden Adamikova zwei Urkunden für 20 Jahre Unternehmertum und ihren Einsatz für die regionale Gastfreundschaft überreicht. Ihr Jubiläum erzählt damit nicht nur von einem erfolgreichen Betrieb, sondern auch von einer Frau, die sich in Österreich eine berufliche Heimat geschaffen hat.
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