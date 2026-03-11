Home invasion victim:
“I’m glad he’s no longer a danger to anyone.”
A single senior citizen (86) was tormented for hours by a burglar. After the trial of the Mühlviertel man, who had 14 previous convictions, there were emotional scenes with the lead investigator—as well as tears in the dock. Now the victim speaks to the "Krone."
"I'm just glad that this man will no longer be a threat to anyone. That no one else will have to go through what I went through" – after the judge in Wels sentenced a brutal robber to 20 more years in prison on Monday, the victim broke down in tears. The 86-year-old hugged the lead investigator from the State Criminal Police Office: "Thank you!"
