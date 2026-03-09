Vorteilswelt
Juicy details

Like a TV soap opera: Why the ORF director general is resigning

09.03.2026 20:00
ORF General Roland Weißmann stumbled over accusations made by an employee...
Porträt von Christoph Budin
Von Christoph Budin

Affairs, lies, guilt, and atonement—the background to the hasty resignation of ORF Director General Roland Weißmann just a few months before his increasingly likely re-election in the summer could also be the script for a cheap TV soap opera. The "Krone" knows the juicy details of what is likely to be the trial of the year before the labor court.

0 Kommentare

Küniglberg is in turmoil. In May, it is set to host the world's largest music festival at the Wiener Stadthalle. And now, just a few weeks before the Song Contest, disaster has struck: Director General Roland Weißmann is leaving the helm of the ORF ship with immediate effect due to allegations of "sexual harassment."

