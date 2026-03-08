Hören die internen Attacken in der SPÖ jetzt auf?

Ist das starke Ergebnis ein echter Befreiungsschlag für Babler und ein Zeichen dafür, dass sich die Partei nun geschlossen hinter ihrer Führung versammelt, oder bleiben die Spannungen innerhalb der SPÖ trotz des klaren Votums bestehen? Kann ein solches Ergebnis ausreichen, um parteiinterne Kritiker dauerhaft zu befrieden und den Fokus wieder stärker auf politische Inhalte zu richten? Oder könnten unterschiedliche strategische Vorstellungen und persönliche Konflikte auch künftig für Unruhe sorgen? Wie interpretieren Sie dieses Parteitagsergebnis, als Startpunkt für mehr Einigkeit oder nur als kurze Atempause in einer weiterhin angespannten parteiinternen Debatte?