Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Frage des Tages

Hören die internen Attacken in der SPÖ jetzt auf?

Community
08.03.2026 13:44
(Bild: APA/TOBIAS STEINMAURER)

Die SPÖ hat ihrem Parteichef Andreas Babler am Parteitag ein deutliches Votum ausgesprochen: Mehr als 81 Prozent der Delegierten stellten sich hinter den Vorsitzenden. Nach Monaten interner Debatten und kritischer Stimmen gilt das Ergebnis für viele als klares Signal der Unterstützung. Unsere Frage des Tages vom 08.03. lautet daher: „Mehr als 81 Prozent für Babler: Hören die internen Attacken in der SPÖ jetzt auf?“

0 Kommentare

Ist das starke Ergebnis ein echter Befreiungsschlag für Babler und ein Zeichen dafür, dass sich die Partei nun geschlossen hinter ihrer Führung versammelt, oder bleiben die Spannungen innerhalb der SPÖ trotz des klaren Votums bestehen? Kann ein solches Ergebnis ausreichen, um parteiinterne Kritiker dauerhaft zu befrieden und den Fokus wieder stärker auf politische Inhalte zu richten? Oder könnten unterschiedliche strategische Vorstellungen und persönliche Konflikte auch künftig für Unruhe sorgen? Wie interpretieren Sie dieses Parteitagsergebnis, als Startpunkt für mehr Einigkeit oder nur als kurze Atempause in einer weiterhin angespannten parteiinternen Debatte?

Teilen Sie Ihre Meinungen und Einschätzungen mit uns und der Community in den Kommentaren!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Community
08.03.2026 13:44
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
287.291 mal gelesen
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
283.586 mal gelesen
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
254.208 mal gelesen
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Innenpolitik
Babler übersteht mit 81,5 Prozent die rote Prüfung
2738 mal kommentiert
Ein Wahlergebnis, das Andreas Babler kurz aufatmen lässt.
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
2192 mal kommentiert
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Iran-Angriff auf Zivilisten ++ Explosion in Oslo
1294 mal kommentiert
Mehr Forum
Diskutieren Sie mit!
Weltfrauentag: Wo braucht es Veränderung?
Diskutieren Sie mit!
Nach SPÖ-Parteitag: Kehrt nun Ruhe ein?
Diskutieren Sie mit!
Bierpreis: Wo liegt Ihre Schmerzgrenze?
Frage des Tages
„Längere Wehrpflicht: Hohe Kosten in Kauf nehmen?“
Frage des Tages
Spritpreise: Suchen Sie Alternativen zum Auto?
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf