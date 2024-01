VW Golf: Letzte Generation mit Neuheiten-Feuerwerk

Der zweite Bildschirm (10,2 Zoll) hinter dem Lenkrad kann frei konfiguriert werden. So werden entweder klassische Rundinstrumente optisch nachempfunden oder wichtige Infos in Kacheln dargestellt. In den Raum dazwischen kann zum Beispiel die Navi-Karte des Zentraldisplays gespiegelt werden. Auch ein Head-up-Display ist bestellbar. All die Elektronik ist verknüpft mit einer Fülle von Assistenzsystemen. Neu ist das ferngesteuerte Ein- und Ausparken per Handy-App, bei dem der Fahrer sein Auto von außen in eine enge Parklücke oder in die schmale Garage bugsiert. Im neuen „Area View“ erscheint auf dem Monitor ein Live-Bild des Autos auf der Vogelperspektive, virtuell erzeugt durch das Zusammenschalten von drei Kameras.