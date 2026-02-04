Tiroler geben Takt bei den Medaillen-Partys vor

Am Anfang führte der Zufall Regie

Begonnen hat es – wie so oft im Leben – mit einem Zufall: Ein Dorffest in Aurach bei Kitzbühel, ein Blick aus einem vorbeifahrenden Auto, ein paar Tage später ein Anruf. Die Frage: Ob man eine Olympiabewerbung musikalisch begleiten wolle. Das „Ja“ fiel spontan aus – und sollte das Leben der Musiker verändern.