Sechstes Olympia!

Tiroler geben Takt bei den Medaillen-Partys vor

Tirol
04.02.2026 17:00
Im Austria House in Rio de Janeiro mischten sich 2016 Samba & Volksmusik – mit grandioser ...
Im Austria House in Rio de Janeiro mischten sich 2016 Samba & Volksmusik – mit grandioser Stimmung!(Bild: Erich Spiess)
Porträt von Andreas Moser
Porträt von Toni Silberberger
Von Andreas Moser und Toni Silberberger

Fünf Wildschönauer Musikanten sind in Cortina d’ Ampezzo wieder mittendrin, wenn die Landsleute im Österreich-Haus ihre Erfolge zelebrieren. Wie es dazu kam und was es mit einer verschwundenen Silbermedaille eines ÖSV-Stars auf sich hat . . .

Sie gaben bei legendären Medaillenfeiern den Takt vor, sie feierten mit heimischen Sportgrößen aus mehreren Jahrzehnten und schwangen ihre Instrumente vor dem Eiffelturm in Paris oder der Copacabana in Rio de Janeiro.

Die fünf Musiker wurden vom Wörgler Unternehmen Stadler mit stylischen Schuhen in den ...
Die fünf Musiker wurden vom Wörgler Unternehmen Stadler mit stylischen Schuhen in den Olympia-Farben ausgestattet.(Bild: Toni Silberberger)

Die Rede ist von fünf Wildschönauer Musikanten, die als „Tyrol Music Project“ zum sechsten Mal im Austria House bei Olympia aufspielen – im Auftrag des Österreichischen Olympischen Comité.

Die Musiker bei Olympia 2018 mit Rodler und Goldmedaillengewinner David Gleirscher.
Die Musiker bei Olympia 2018 mit Rodler und Goldmedaillengewinner David Gleirscher.(Bild: Erich Spiess)

Am Anfang führte der Zufall Regie
Begonnen hat es – wie so oft im Leben – mit einem Zufall: Ein Dorffest in Aurach bei Kitzbühel, ein Blick aus einem vorbeifahrenden Auto, ein paar Tage später ein Anruf. Die Frage: Ob man eine Olympiabewerbung musikalisch begleiten wolle. Das „Ja“ fiel spontan aus – und sollte das Leben der Musiker verändern.

„Egal, ob Wirtshaus oder große Bühne“
„Eine große Karriere war kein Gedanke. Musik bleibt Musik – ob im Wirtshaus oder auf der olympischen Weltbühne“, sagt Toni Klingler stellvertretend für Hubert Klingler (Bruder), Max Hechenblaikner, Charly Mair und Tobias Waltl. Die Verbindung von Volksmusik, Jazz und internationalen Rhythmen macht die Formation aus.

Bei den Sommerspielen 2024 in Paris war das Foto beim Eiffelturm Pflicht.
Bei den Sommerspielen 2024 in Paris war das Foto beim Eiffelturm Pflicht.(Bild: zVg)

Wenn Müdigkeit der Ekstase weicht
Es gilt, den richtigen Ton zu treffen, wenn Sportler, Gäste und Funktionäre oft müde ankommen und die Stimmung später überkocht. „Grenzen verschwimmen, Olympiasieger werden an solchen Abenden zu ganz normalen Menschen“, sinniert Toni.

Die Gruppe am legendären Strand von Rio beim Entspannen..
Die Gruppe am legendären Strand von Rio beim Entspannen..(Bild: zVg)

Fellers verschwundene Medaille . . .
Legendäre Anekdoten bleiben nicht aus – wie jene Nacht 2018 in Pyeongchang, als Skistar Manuel Feller seine Silbermedaille gegen einen Musikantenhut tauschte. Im Trubel ging er dann ohne die olympische Auszeichnung ins Hotel. Dies endete damit, dass die Medaille in einem späteren Flieger nach Österreich gelangen musste.

Hubert Klingler, Max Hechenbaikner, Toni Kingler, Charly Mair, und Tobias Waltl (von links) kurz ...
Hubert Klingler, Max Hechenbaikner, Toni Kingler, Charly Mair, und Tobias Waltl (von links) kurz vor der Abreise nach Cortina am Dienstagabend.(Bild: Toni Silberberger)

„Eine Haltung, die Musik nicht als Show versteht“
In Cortina werden die Musiker wieder täglich ihre musikalische Visitenkarte aus Österreich abgeben – und natürlich bei den Bewerben mitfiebern. Sechsmal Olympia haben die Tiroler fast allen anderen voraus: „Es ist das Ergebnis von Leidenschaft, Zusammenhalt und einer Haltung, die Musik nicht als Show versteht, sondern als verbindende Kraft“, fasst Toni Klingler treffend zusammen. 

Tirol

