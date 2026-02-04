Tiroler geben Takt bei den Medaillen-Partys vor

Fünf Wildschönauer Musikanten sind in Cortina d’ Ampezzo wieder mittendrin, wenn die Landsleute im Österreich-Haus ihre Erfolge zelebrieren. Wie es dazu kam und was es mit einer verschwundenen Silbermedaille eines ÖSV-Stars auf sich hat . . .
Sie gaben bei legendären Medaillenfeiern den Takt vor, sie feierten mit heimischen Sportgrößen aus mehreren Jahrzehnten und schwangen ihre Instrumente vor dem Eiffelturm in Paris oder der Copacabana in Rio de Janeiro.
Die Rede ist von fünf Wildschönauer Musikanten, die als „Tyrol Music Project“ zum sechsten Mal im Austria House bei Olympia aufspielen – im Auftrag des Österreichischen Olympischen Comité.
Am Anfang führte der Zufall Regie
Begonnen hat es – wie so oft im Leben – mit einem Zufall: Ein Dorffest in Aurach bei Kitzbühel, ein Blick aus einem vorbeifahrenden Auto, ein paar Tage später ein Anruf. Die Frage: Ob man eine Olympiabewerbung musikalisch begleiten wolle. Das „Ja“ fiel spontan aus – und sollte das Leben der Musiker verändern.
„Egal, ob Wirtshaus oder große Bühne“
„Eine große Karriere war kein Gedanke. Musik bleibt Musik – ob im Wirtshaus oder auf der olympischen Weltbühne“, sagt Toni Klingler stellvertretend für Hubert Klingler (Bruder), Max Hechenblaikner, Charly Mair und Tobias Waltl. Die Verbindung von Volksmusik, Jazz und internationalen Rhythmen macht die Formation aus.
Wenn Müdigkeit der Ekstase weicht
Es gilt, den richtigen Ton zu treffen, wenn Sportler, Gäste und Funktionäre oft müde ankommen und die Stimmung später überkocht. „Grenzen verschwimmen, Olympiasieger werden an solchen Abenden zu ganz normalen Menschen“, sinniert Toni.
Fellers verschwundene Medaille . . .
Legendäre Anekdoten bleiben nicht aus – wie jene Nacht 2018 in Pyeongchang, als Skistar Manuel Feller seine Silbermedaille gegen einen Musikantenhut tauschte. Im Trubel ging er dann ohne die olympische Auszeichnung ins Hotel. Dies endete damit, dass die Medaille in einem späteren Flieger nach Österreich gelangen musste.
„Eine Haltung, die Musik nicht als Show versteht“
In Cortina werden die Musiker wieder täglich ihre musikalische Visitenkarte aus Österreich abgeben – und natürlich bei den Bewerben mitfiebern. Sechsmal Olympia haben die Tiroler fast allen anderen voraus: „Es ist das Ergebnis von Leidenschaft, Zusammenhalt und einer Haltung, die Musik nicht als Show versteht, sondern als verbindende Kraft“, fasst Toni Klingler treffend zusammen.
