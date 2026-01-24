Vorteilswelt
Neue Nummer 10

Austria Wien verlängert Vertrag mit Top-Talent

Fußball National
24.01.2026 14:31
Sanel Saljic verlängert bis 2030 bei der Wiener Austria.
Sanel Saljic verlängert bis 2030 bei der Wiener Austria.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Wiener Austria hat den Vertrag mit Talent Sanel Saljic langfristig bis 2030 verlängert.

0 Kommentare

Der 20-jährige Offensivspieler hatte im Herbst den Sprung zur Stammkraft geschafft, ehe ihn eine Bänderverletzung ausbremste. Wie die Violetten am Samstag bekannt gaben, wird der aus dem hauseigenen Nachwuchs stammende Saljic ab Sommer mit der Nummer 10 einlaufen.

Die Wiener Austria bereitet sich derzeit im türkischen Side auf die Rückrunde vor. Zum Auftakt wartet dann am 6. Februar auswärts der Tabellenführer Red Bull Salzburg.

Folgen Sie uns auf