Austria Wien verlängert Vertrag mit Top-Talent

Der 20-jährige Offensivspieler hatte im Herbst den Sprung zur Stammkraft geschafft, ehe ihn eine Bänderverletzung ausbremste. Wie die Violetten am Samstag bekannt gaben, wird der aus dem hauseigenen Nachwuchs stammende Saljic ab Sommer mit der Nummer 10 einlaufen.