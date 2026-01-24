Austria Wien verlängert Vertrag mit Top-Talent

LIVE: Showdown! Jan Hörl kämpft um Edelmetall
Die Wiener Austria hat den Vertrag mit Talent Sanel Saljic langfristig bis 2030 verlängert.
Der 20-jährige Offensivspieler hatte im Herbst den Sprung zur Stammkraft geschafft, ehe ihn eine Bänderverletzung ausbremste. Wie die Violetten am Samstag bekannt gaben, wird der aus dem hauseigenen Nachwuchs stammende Saljic ab Sommer mit der Nummer 10 einlaufen.
Die Wiener Austria bereitet sich derzeit im türkischen Side auf die Rückrunde vor. Zum Auftakt wartet dann am 6. Februar auswärts der Tabellenführer Red Bull Salzburg.
